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Al-Ahzab
64
33:64
ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا ٦٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٦٤
اِنَّ
اللّٰهَ
لَعَنَ
الْكٰفِرِیْنَ
وَاَعَدَّ
لَهُمْ
سَعِیْرًا
۟ۙ
Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka).
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