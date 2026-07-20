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Al-Ahzab
52
33:52
لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ٥٢
لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ رَّقِيبًۭا ٥٢
لَا
یَحِلُّ
لَكَ
النِّسَآءُ
مِنْ
بَعْدُ
وَلَاۤ
اَنْ
تَبَدَّلَ
بِهِنَّ
مِنْ
اَزْوَاجٍ
وَّلَوْ
اَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ
اِلَّا
مَا
مَلَكَتْ
یَمِیْنُكَ ؕ
وَكَانَ
اللّٰهُ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
رَّقِیْبًا
۟۠
Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Beenish Ameen
Mengikuti
tahun lalu
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Referensi
Ayat 33:52
Does Islam favor men over women?
Are women just a means for men’s pleasure?
Why do men get to choose who they marry, but women don’t?
Why do verses like Surah Al-Ahzab 51–52 give men so much choice?
Is the heart wrong for loving someone else even if you’re engaged to another?
These are hard questions. You’re not alone in thinking them. But the truth lies deeper—within context, compassion, and trust in Allah’s wisdom.
Surah Al-Ahzab verses 51–52...
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