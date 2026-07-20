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Al-Ahzab
19
33:19
اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على الخير اولايك لم يومنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذالك على الله يسيرا ١٩
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًۭا ١٩
اَشِحَّةً
عَلَیْكُمْ ۖۚ
فَاِذَا
جَآءَ
الْخَوْفُ
رَاَیْتَهُمْ
یَنْظُرُوْنَ
اِلَیْكَ
تَدُوْرُ
اَعْیُنُهُمْ
كَالَّذِیْ
یُغْشٰی
عَلَیْهِ
مِنَ
الْمَوْتِ ۚ
فَاِذَا
ذَهَبَ
الْخَوْفُ
سَلَقُوْكُمْ
بِاَلْسِنَةٍ
حِدَادٍ
اَشِحَّةً
عَلَی
الْخَیْرِ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
لَمْ
یُؤْمِنُوْا
فَاَحْبَطَ
اللّٰهُ
اَعْمَالَهُمْ ؕ
وَكَانَ
ذٰلِكَ
عَلَی
اللّٰهِ
یَسِیْرًا
۟
Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Muhammet Elbir Habiboglu
Mengikuti
2 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 33:19
Tabii, Ahzab Suresi 19. ayette geçen 'سلق' (salaka) kelimesini günlük hayattan bir örnekle açıklamaya çalışayım.
Bu ayette kelime, genellikle 'keskin dilleriyle incitmek' veya 'sert ve kaba bir şekilde konuşmak' anlamında kullanılmıştır. Günlük hayattan buna benzer bir örnek şöyle olabilir:
Örnek durum:
Bir ofis ortamında, yeni bir proje üzerinde çalışan bir ekip düşünelim. Ekip üyelerinden biri, Ahmet, projenin gidişatından memnun değil ve end...
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Muhammet Elbir Habiboglu
Mengikuti
2 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 33:19
Rağıb el-İsfahani'nin 'el-Müfredat' kitabında 'شحح' (şuhh) kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:
الشُّحُّ: بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ، وهو أَبْلَغُ مِنَ البُخْلِ
Bu açıklamayı Türkçeye çevirelim:
'Şuhh: Hırs ile birlikte olan cimrilik demektir. Bu, sadece cimrilikten (buhl) daha kapsamlı ve şiddetli bir anlam taşır.'
Rağıb el-İsfahani'nin bu tanımına göre 'şuhh' kelimesinin özellikleri şunlardır:
1. Sadece cimrilik değil, aynı zamanda hırs iç...
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