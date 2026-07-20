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Al-Ahzab
18
33:18
۞ قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا ١٨
۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨
قَدْ
یَعْلَمُ
اللّٰهُ
الْمُعَوِّقِیْنَ
مِنْكُمْ
وَالْقَآىِٕلِیْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ
هَلُمَّ
اِلَیْنَا ۚ
وَلَا
یَاْتُوْنَ
الْبَاْسَ
اِلَّا
قَلِیْلًا
۟ۙ
Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.
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