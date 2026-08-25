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tafsir: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهْطِعِیْنَ
اِلَی
الدَّاعِ ؕ
یَقُوْلُ
الْكٰفِرُوْنَ
هٰذَا
یَوْمٌ
عَسِرٌ
۟
dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang sulit."
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