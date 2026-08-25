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tafsir: Al-Qamar 54:5
Al-Qamar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكْمَةٌ
بَالِغَةٌ
فَمَا
تُغْنِ
النُّذُرُ
۟ۙ
(itulah) suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka),
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 54:5 hingga 54:6
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возможности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже такие убедительные увещевания не принесли им пользы. Поэтому Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97).