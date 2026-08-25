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tafsir: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوْقُوْا
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
Maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!
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العربية
Fi Zilal al-Quran
فذوقوا ............ ونذر (45: 93) ” چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ “ اور آخر میں وہی سبق۔