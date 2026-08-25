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tafsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدْ
صَبَّحَهُمْ
بُكْرَةً
عَذَابٌ
مُّسْتَقِرٌّ
۟ۚ
Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 54:37 hingga 54:38
Пророк Лут призвал своих соплеменников поклоняться только одному Аллаху и отречься от идолопоклонства и мерзостей, которые до них не совершал ни один народ. Они сочли Лута лжецом и не отказались от язычества и содомского греха. А когда ангелы явились к Луту в обличие гостей, нечестивцы тотчас пришли к нему, чтобы совершить свое отвратительное деяние с ними. Аллах проклял их и опозорил перед всем миром. Он повелел Джибрилу лишить их очей, а Лут предупредил их о еще более страшном наказании, но они подвергли сомнению его увещевания.