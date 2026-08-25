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tafsir: Al-Qamar 54:31
Al-Qamar
31
54:31
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٣١
اِنَّاۤ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
فَكَانُوْا
كَهَشِیْمِ
الْمُحْتَظِرِ
۟
Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
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