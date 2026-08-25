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tafsir: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُوْا
وَاتَّبَعُوْۤا
اَهْوَآءَهُمْ
وَكُلُّ
اَمْرٍ
مُّسْتَقِرٌّ
۟
Dan mereka mendustakan (Muhammad) dan mengikuti nafsu mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.