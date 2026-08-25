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tafsir: Al-Qamar 54:26
Al-Qamar
26
54:26
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ٢٦
سَيَعْلَمُونَ غَدًۭا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٦
سَیَعْلَمُوْنَ
غَدًا
مَّنِ
الْكَذَّابُ
الْاَشِرُ
۟
Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta (dan) sombong itu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (٢٦)
] خوای گەورە ئەفەرمووێ: سبەینێ، واتە: بەم نزیكانە كە سزایان بۆ دێت ئەو كاتە ئەزانن كێ زۆر درۆزن و خۆبەگەورەزان و لووتبەرزە.