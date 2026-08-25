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tafsir: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
ءَاُلْقِیَ
الذِّكْرُ
عَلَیْهِ
مِنْ
بَیْنِنَا
بَلْ
هُوَ
كَذَّابٌ
اَشِرٌ
۟
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia (Saleh) seorang yang sangat pendusta (dan) sombong."
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[
أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (٢٥)
] وتیان: ئایا لەناو ئێمەدا ئەو هەڵبژێردراوە كە وەحی بۆ بێ, بەڵكو ئەو شایانى نییەو كەسێكە زۆر درۆزن و زۆر لووتبەرزو خۆبەگەورەزانە.