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tafsir: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنْزِعُ
النَّاسَ ۙ
كَاَنَّهُمْ
اَعْجَازُ
نَخْلٍ
مُّنْقَعِرٍ
۟
yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
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Tafsir Fathul Majid
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