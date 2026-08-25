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tafsir: Al-Qamar 54:18
Al-Qamar
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتْ
عَادٌ
فَكَیْفَ
كَانَ
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
Kaum 'Ād pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!
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Tafsir Fathul Majid
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