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tafsir: Al-Qamar 54:11
Al-Qamar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحْنَاۤ
اَبْوَابَ
السَّمَآءِ
بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ
۟ؗۖ
Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah,
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Qurtubi
ففتحنا أبواب السماء أي فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي كثير ; قاله السدي . قال الشاعر :أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضروقيل : إنه المنصب المتدفق ; ومنه قول امرئ القيس يصف غيثا :راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمرالهمر الصب ; وقد همر الماء والدمع يهمر همرا . وهمر أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع . وهمر له من ماله أي أعطاه . قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما . وقرأ ابن عامر ويعقوب : " ففتحنا " مشددة على التكثير . الباقون " ففتحنا " مخففا . ثم قيل : إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها . وقيل : إنه المجرة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمر ; قاله علي رضي الله عنه .