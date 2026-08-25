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tafsir: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
رَبَّهٗۤ
اَنِّیْ
مَغْلُوْبٌ
فَانْتَصِرْ
۟
Maka dia (Nuh) mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku)."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فدعا )
نوح
( ربه )
وقال
( أني مغلوب )
مقهور
( فانتصر )
فانتقم لي منهم .