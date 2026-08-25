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tafsir: An-Najm 53:60
An-Najm
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضْحَكُوْنَ
وَلَا
تَبْكُوْنَ
۟ۙ
dan kamu tertawakan dan tidak menangis,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 53:58 hingga 53:60
Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и принесенный им Священный Коран: