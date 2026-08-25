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tafsir: An-Najm 53:55
An-Najm
55
53:55
فباي الاء ربك تتمارى ٥٥
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكَ
تَتَمَارٰی
۟
Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?
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Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Все милости Аллаха - у тебя перед глазами, и в них нельзя усомниться. Всем, что есть у тебя и других рабов, вы обязаны Ему одному, и только Он может избавить вас от напастей и наказания.