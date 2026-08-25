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tafsir: An-Najm 53:54
An-Najm
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشّٰىهَا
مَا
غَشّٰی
۟ۚ
lalu menimbuni negeri itu (sebagai azab) dengan (puing-puing) yang menimpanya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তারপর ওকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার। [১]
[১] অর্থাৎ, তারপর তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।