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tafsir: An-Najm 53:51
An-Najm
51
53:51
وثمود فما ابقى ٥١
وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥١
وَثَمُوْدَاۡ
فَمَاۤ
اَبْقٰی
۟ۙ
dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup),
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Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও, সুতরাং কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি।