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tafsir: An-Najm 53:50
An-Najm
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَاَنَّهٗۤ
اَهْلَكَ
عَادَا
لْاُوْلٰی
۟ۙ
dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ād dahulu kala,
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর এই যে, তিনিই প্রাচীন ‘আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন,