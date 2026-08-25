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tafsir: An-Najm 53:47
An-Najm
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَاَنَّ
عَلَیْهِ
النَّشْاَةَ
الْاُخْرٰی
۟ۙ
dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati),
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Al-Sa'di
Всевышний напомнил о том, каким чудесным образом Он творит людей, чтобы у них не возникло сомнений в том, что Он может снова вернуть их к жизни. Аллах воскресит всех людей из их могил и усыпальниц и соберет их перед собой в назначенный срок, дабы каждый получил воздаяние за свои благодеяния и грехи.