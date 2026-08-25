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tafsir: An-Najm 53:46
An-Najm
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِنْ
نُّطْفَةٍ
اِذَا
تُمْنٰی
۪۟
dari mani, apabila dipancarkan,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦)
] لە دڵۆپە ئاوێك كە مەنییە كە ئەچێتە ناو ڕەحمی مێیەكەوە .