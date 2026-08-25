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tafsir: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَاَنَّهٗ
خَلَقَ
الزَّوْجَیْنِ
الذَّكَرَ
وَالْاُ
۟ۙ
dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ }
فسر الزوجين بقوله:
{ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى }
وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات، ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها.