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tafsir: An-Najm 53:44
An-Najm
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَاَنَّهٗ
هُوَ
اَمَاتَ
وَاَحْیَا
۟ۙ
dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 53:44 hingga 53:45
Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни.