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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 4
An-Najm
4
53:4
ان هو الا وحي يوحى ٤
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌۭ يُوحَىٰ ٤
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
وَحْیٌ
یُّوْحٰی
۟ۙ
Tidak lain (Al-Qur`an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.