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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 3
An-Najm
3
53:3
وما ينطق عن الهوى ٣
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ٣
وَمَا
یَنْطِقُ
عَنِ
الْهَوٰی
۟ؕ
dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur`an) menurut keinginannya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.