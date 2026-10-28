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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 10
An-Najm
10
53:10
فاوحى الى عبده ما اوحى ١٠
فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ١٠
فَاَوْحٰۤی
اِلٰی
عَبْدِهٖ
مَاۤ
اَوْحٰی
۟ؕ
Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah diwahyukan Allah.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.