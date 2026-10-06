Всевышний упомянул об одном из величайших благ, в которых нуждаются люди и другие творения. Это - выпадение дождя, который проливается на землю, когда люди нуждаются в нем. Посредством дождевой воды Аллах взращивает растения, служащие едой для людей и кормом для животных. Творения наслаждаются Его щедротами и радуются дарованному им пропитанию и Его милости. Они спасаются от засухи и неурожая, и радость озаряет их сердца и лица. Милостивый и Милосердный Аллах осеняет их милостью, которая позволяет им насладиться жизнью и обязывает их усердно благодарить Того, Кто неустанно одаряет их благами, поклоняться Ему, стремиться к Нему и любить Его. После упоминания о деревьях и прочих растениях, которые произрастают благодаря воде, Всевышний Аллах особо отметил злаки и пальмы, которые приносят творениям огромную пользу и обеспечивают едой большинство людей. Аллах взращивает зеленые травы, на которых произрастают зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса и других зерновых культур. Тесное расположение зерен связано с тем, что на одном колосе или початке развивается множество зерен, которые не соединены воедино. Будучи отдельными зернами, они имеют общее происхождение, и упоминание об этом указывает на то, что урожай зерновых является богатым и достаточным для того, чтобы люди могли заново засеять поля, запастись зерном и использовать значительную часть урожая для приготовления пищи. На пальмах из завязей вырастают гроздья фиников, которые опускаются низко и легко достаются тем, кто желает их сорвать. Сорвать финики не представляет особого труда, ибо, если даже пальма является высокой, на нее легко забраться по высохшим широким основаниям ветвей. Наряду с пальмами Всевышний Аллах благодаря дождевой воде взращивает виноградники, оливковые рощи и гранатовые сады. Эти деревья тоже приносят большую пользу и занимают важное место в жизни людей. Именно поэтому Аллах выделил их из числа остальных деревьев и растений. Аллах сообщил, что они имеют сходства и различия. Существует мнение, что это откровение относится к оливкам и гранатам, потому что эти деревья и их листья имеют большое сходство, хотя их плоды сильно отличаются друг от друга. Согласно другому толкованию, оно относится ко всем деревьям и фруктам. Некоторые из них имеют много общего, а некоторые совершенно не похожи. Однако все они приносят пользу рабам, доставляют им удовольствие, утоляют их голод и служат для них назиданием. Именно поэтому далее Аллах приказал задумываться над плодами и фруктами. Это относится ко всем фруктовым деревьям в целом и к финиковым пальмам в частности. Посмотрите, как на них завязываются плоды и как они созревают. В этом действительно заключено множество знамений, свидетельствующих о милости Аллаха, Его безграничном милосердии, абсолютном могуществе и особом внимании по отношению к Своим рабам. Однако далеко не каждый извлекает из этого уроки и задумывается над этими знамениями, и не каждый, кто задумывается над ними, постигает заложенный в них смысл. Вот почему Аллах отметил, что извлекают пользу из знамений только правоверные. Вера побуждает их совершать праведные дела, которые являются ее непременным условием и обязательным требованием. Одним из них является размышление над Его знамениями и постижение их истинного смысла, в пользу которого свидетельствуют разум, естество и шариат.