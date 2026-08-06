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tafsir: Al-An'am 6:94
Al-An'am
94
6:94
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدْ
جِئْتُمُوْنَا
فُرَادٰی
كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ
مَرَّةٍ
وَّتَرَكْتُمْ
مَّا
خَوَّلْنٰكُمْ
وَرَآءَ
ظُهُوْرِكُمْ ۚ
وَمَا
نَرٰی
مَعَكُمْ
شُفَعَآءَكُمُ
الَّذِیْنَ
زَعَمْتُمْ
اَنَّهُمْ
فِیْكُمْ
شُرَكٰٓؤُا ؕ
لَقَدْ
تَّقَطَّعَ
بَیْنَكُمْ
وَضَلَّ
عَنْكُمْ
مَّا
كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ
۟۠
Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Kami sebagaimana Kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah Kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia). Kami tidak melihat pemberi syafaat (pertolongan) besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu (bagi Allah). Sungguh, telah terputuslah (semua pertalian) antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka (sebagai sekutu Allah).
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[
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
] وه ئێوه كاتێك كه ئهمرن تاك تاك و یهك یهك دێن كهسوكارتان لهگهڵدا نیه ههمووتان بهیهكهوه نین، بهڵكو ههروهكو چۆن سهرهتا دروستمان كردن بهو شێوازه دێنهوه، چۆن سهرهتا بهڕووتی و بهپێی پهتی و بهخهتهنه نهكراوی له دایك بوون ئاواش ئهگهڕێنهوه بۆ لای خوا [
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
] وه ئهوهیشی كه له دونیادا پێمان بهخشین لهسهروهت و سامان و ماڵ و دهسهڵات ههموویتان له دواى خۆتان بهجێ هێشت له دونیادا [
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
] وه نابینن ئێستا ئهو كهسانهی كه له دونیادا كردبووتان به شهریك بۆ خوای گهورهو ئهتانپهرستن و ئهتانووت ئهمانه ناپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێ له خوامان نزیك بكهنهوه ئهی كوا ئێستا بۆ لهگهڵتاندا نین [
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
] به دڵنیایی ههموو پهیوهندیهكانى نێوان ئێوهو پهرستراوهكانتان پچڕا [
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤)
] وهئهوهی كه بهگومانی خۆتان كردبووتان به شهریك بۆ خوای گهوره ههمووی ون و وێڵ بوو هیچی نهما.