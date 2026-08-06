Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-An'am 6:92
Al-An'am
92
6:92
وهاذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يومنون بالاخرة يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون ٩٢
وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌۭ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٢
وَهٰذَا
كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ
مُبٰرَكٌ
مُّصَدِّقُ
الَّذِیْ
بَیْنَ
یَدَیْهِ
وَلِتُنْذِرَ
اُمَّ
الْقُرٰی
وَمَنْ
حَوْلَهَا ؕ
وَالَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ
یُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ
وَهُمْ
عَلٰی
صَلَاتِهِمْ
یُحَافِظُوْنَ
۟
Dan ini (Al-Qur`an), Kitab yang telah Kami turunkan dengan penuh berkah; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekkah) dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada (kehidupan) akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur`an), dan mereka selalu memelihara salatnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
] ئهم قورئانه پیرۆزهش كتابێكه دامان بهزاندووه بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه پڕ خێرو بهرهكهته [
مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
] وه هاوشێوهی ئهو كتێبه ئاسمانیانهی پێشتره كه بۆ پێغهمبهران هاتووهو بهڕاستیانى داناوه وهكو تهورات و ئینجیل [
وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
] وه بۆ ئهوهی خهڵكى مهككهو دهوروبهری و سهرجهم خهڵكى ئاگادار بكهیتهوه، مهككه دایك و گهورهی ههموو دێ و شارهكانه، چونكه گهورهیه و كهعبهی پیرۆزی تیایه كه قیبلهی موسڵمانانه وه شوێنی حهج كردنیانه [
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
] وه ئهو كهسانهی كه ئیمانیان به ڕۆژی قیامهت ههیه ئهوه ئیمان بهم كتابهش ئههێنن لهبهر ئهوهی ئیمان هێنان بهڕۆژی دوایی وا پێویست دهكات كه ئیمان به قورئانی پیرۆزیش بهێنن [
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩٢)
] وه ئهوان پارێزگاری له نوێژهكانیان ئهكهن و له كاتى خۆیدا ئهنجامى دهدهن.