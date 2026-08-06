Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-An'am 6:90
Al-An'am
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
هَدَی
اللّٰهُ
فَبِهُدٰىهُمُ
اقْتَدِهْ ؕ
قُلْ
لَّاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
اَجْرًا ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٰی
لِلْعٰلَمِیْنَ
۟۠
Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur`an)." Alquran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk (segala umat) seluruh alam.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
] ئا ئهمانهن كه خوای گهوره هیدایهتی داون [
فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆش شوێنی هیدایهتی ئهوان بكهوه، وه شوێنى پێغهمبهرانی پێش خۆت بكهوه [
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من داوای ئهجرو پاداشت و پاره له ئێوه ناكهم لهسهر ئیمان هێنان و هیدایهت [
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠)
] بهڵكو ئهم قورئانه تهنها یادخستنهوهیهكه بۆ ههموو جیهان به قورئان یادتان ئهخهمهوه.