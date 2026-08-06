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tafsir: Al-An'am 6:89
Al-An'am
89
6:89
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
اٰتَیْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ۚ
فَاِنْ
یَّكْفُرْ
بِهَا
هٰۤؤُلَآءِ
فَقَدْ
وَكَّلْنَا
بِهَا
قَوْمًا
لَّیْسُوْا
بِهَا
بِكٰفِرِیْنَ
۟
Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
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[
أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
] ئا ئهمانهن كه كتاب و حوكم و بڕیارو زانیاری و پێغهمبهرایهتی و پهیاممان پێ بهخشیوون [
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ
] ئهگهر كافرانی قوڕهیشیش كوفر بكهن به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - [
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩)
] ئهوه ئیمان ئهبهخشین به كهسانێكی تر كه موهاجیرو ئهنصارو صهحابهی پێغهمبهری خوان- صلى الله عليه وسلم - وه شوێنكهوتوانیانن تا رۆژى قیامهت كه ئهمانه كافر نین و ئیمانیان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - هێناوه.