Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-An'am 6:86
Al-An'am
86
6:86
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ٨٦
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًۭا ۚ وَكُلًّۭا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٦
وَاِسْمٰعِیْلَ
وَالْیَسَعَ
وَیُوْنُسَ
وَلُوْطًا ؕ
وَكُلًّا
فَضَّلْنَا
عَلَی
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
Dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Lut. Masing-masing Kami lebihkan (derajatnya) di atas umat lain (pada masanya),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
] وه ئیسماعیل و یهسهع، كه وتراوه: خضره، یاخود وتراوه: هاوهڵی ئیلیاس بووه، وه یونس و لوطيش ئهمانه ههموومان هیدایهت داون وه كردوومانن به پێغهمبهر (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لێ بێت) [
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦)
] وه ههموو ئهم پێغهمبهرانه فهزڵمان داون بهسهر ههموو جیهاندا بهوهی ئهمانه وهحیان بۆ هاتووهو كراون به پێغهمبهرو له خهڵكی باشترن.