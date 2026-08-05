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tafsir: Al-An'am 6:8
Al-An'am
8
6:8
وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ٨
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌۭ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًۭا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨
وَقَالُوْا
لَوْلَاۤ
اُنْزِلَ
عَلَیْهِ
مَلَكٌ ؕ
وَلَوْ
اَنْزَلْنَا
مَلَكًا
لَّقُضِیَ
الْاَمْرُ
ثُمَّ
لَا
یُنْظَرُوْنَ
۟
Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya (Muhammad)?"
1
Jika Kami turunkan malaikat (kepadanya), tentu selesailah urusan itu,
2
tetapi mereka tidak diberi penangguhan (sedikit pun).
Tafsir
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوا۟ لَوۡلَاۤ﴾ هَلَّا ﴿أُنزِلَ عَلَیۡهِ﴾ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَلَكࣱۖ﴾ يُصَدِّقهُ ﴿وَلَوۡ أَنزَلۡنَا مَلَكࣰا﴾ كَمَا اقْتَرَحُوا فَلَمْ يُؤْمِنُوا ﴿لَّقُضِیَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ بِهَلَاكِهِمْ ﴿ثُمَّ لَا یُنظَرُونَ ٨﴾ يُمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَة كَعَادَةِ اللَّه فِيمَنْ قَبْلهمْ مِنْ إهْلَاكهمْ عِنْد وُجُود مُقْتَرَحهمْ إذَا لَمْ يُؤْمِنُوا