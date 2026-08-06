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tafsir: Al-An'am 6:74
Al-An'am
74
6:74
۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٧٤
وَاِذْ
قَالَ
اِبْرٰهِیْمُ
لِاَبِیْهِ
اٰزَرَ
اَتَتَّخِذُ
اَصْنَامًا
اٰلِهَةً ۚ
اِنِّیْۤ
اَرٰىكَ
وَقَوْمَكَ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar,
1
"Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."
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Rebar Kurdish Tafsir
{گفتوگۆی نێوان ئیبراهیم پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- و قەومەكەی} [
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
] كاتێك ئیبراهیم پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم - به باوكی وت كه ناوى (ئازهر) و (تارح) بووه، یان یهكێكیان نازناو بووه: ئایا تۆ ئهو بتانه ئهكهیته خواو جگه له خوای گهوره ئهو بتانه ئهپهرستی كه بهدهستی خۆت دروستی ئهكهیت و ئهیتاشیت [
إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤)
] بهراستى من خۆت و قهومه بت پهرستهكهیشت ئهبینم كه ئێوه له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادان وه له ڕێگای حهق لاتان داوه.