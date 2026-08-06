Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-An'am 6:61
Al-An'am
61
6:61
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ٦١
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١
وَهُوَ
الْقَاهِرُ
فَوْقَ
عِبَادِهٖ
وَیُرْسِلُ
عَلَیْكُمْ
حَفَظَةً ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
جَآءَ
اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ
رُسُلُنَا
وَهُمْ
لَا
یُفَرِّطُوْنَ
۟
Dan Dialah Penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan di utus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{تواناو دەسەڵاتی خوای گەورە} [
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
] وه خوای گهوره ئهو خوایهیه كه باڵادهست و بهتوانایه لهسهرووی بهندهكانیهوه [
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
] وه مهلائیكهتیش ئهنێرێته سهرتان كه كردهوهكانتان بپارێزێ و بینوسێت، یاخود خۆتان بپارێزێ له بهڵاو موسیبهت [
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
] تا مردن ئهگات به یهكێكتان فریشتهكانی ئێمه ڕوحی ئهكێشن، (ئیبنو عهبباس) دهفهرمێت: فریشتهی گیانكێشان یارمهتیدهرى ههیه له فریشتهكانى تر كه ئهوان گیان دهكێشن و روح بگاته گهروو (ملك الموت) دهیكێشێت [
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦١)
] وه ئهوان هیچ كهمتهرخهمیهك ناكهن لهوهی كه خوای گهوره فهرمانی پێیان كردبێ له گیانكێشان.