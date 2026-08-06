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tafsir: Al-An'am 6:55
Al-An'am
55
6:55
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ
الْاٰیٰتِ
وَلِتَسْتَبِیْنَ
سَبِیْلُ
الْمُجْرِمِیْنَ
۟۠
Dan Demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Qur`an, (agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh) dan agar terlihat jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.
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Pelajaran
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Qiraat
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na mfano wa ufafanuzi huu tuliokufafanulia, tunakufafanulia, ewe Mtume, hoja zilizo wazi kwa kila mtu, ili ifunuke njia ya watu wa haki wanayoikanusha watu wa batili, na ifunuke njia ya watu wa batili wenye kuwaendea kinyume Mitume.