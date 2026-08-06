Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-An'am 6:38
Al-An'am
38
6:38
وما من دابة في الارض ولا طاير يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ٣٨
وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨
وَمَا
مِنْ
دَآبَّةٍ
فِی
الْاَرْضِ
وَلَا
طٰٓىِٕرٍ
یَّطِیْرُ
بِجَنَاحَیْهِ
اِلَّاۤ
اُمَمٌ
اَمْثَالُكُمْ ؕ
مَا
فَرَّطْنَا
فِی
الْكِتٰبِ
مِنْ
شَیْءٍ
ثُمَّ
اِلٰی
رَبِّهِمْ
یُحْشَرُوْنَ
۟
Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab,
1
kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
] هیچ ئاژهڵێك نیه لهسهر ڕووی زهوی ئهوهی بهسهر ڕووی زهویدا بڕوات [
وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
] وه هیچ باڵندهیهك نیه كه به ههردوو باڵهكهی بفڕێت ئیلا ههموویان وهكو ئێوه نهتهوهن و زیكری خوای گهوره ئهكهن [
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
] لهم كتابهدا كه قورئانی پیرۆزه، یاخود (لوح المحفوظ) ه ههموو شتێكمان تیادا باسكردووهو كهمتهرخهمیمان له هیچ شتێكدا نهكردووه كه باسی نهكهین و ههموو ڕووداوهكانی تیادا باس كراوه، یاخود كهسمان له بیر نهكردووه له رزق و رۆزیدان و بهڕێوهبردن و سهرپهرشتى كردن [
ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨)
] پاشان ههموو ئهم نهتهوانه بهمرۆڤ و باڵندهو گیانهوهران ههموویان ئهگهڕێنهوه بۆ لای خوای گهورهو لای خوای گهوره حهشر ئهكرێن، بهڵام ئاژهڵان له ڕۆژی قیامهت دوای ئهوهی تۆڵه له شاخدار ئهسهندرێ بۆ بێ شاخ له پاشاندا ئهبن بهخۆڵ.