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tafsir: Al-An'am 6:36
Al-An'am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
اِنَّمَا
یَسْتَجِیْبُ
الَّذِیْنَ
یَسْمَعُوْنَ ؔؕ
وَالْمَوْتٰی
یَبْعَثُهُمُ
اللّٰهُ
ثُمَّ
اِلَیْهِ
یُرْجَعُوْنَ
۟
Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nya mereka dikembalikan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّمَا یَسۡتَجِیبُ﴾ دُعَاءَك إلَى الْإِيمَان ﴿ٱلَّذِینَ یَسۡمَعُونَۘ﴾ سَمَاع تَفَهُّم وَاعْتِبَار ﴿وَٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ أَيْ الْكُفَّار شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَم السَّمَاع ﴿یَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿ثُمَّ إِلَیۡهِ یُرۡجَعُونَ ٣٦﴾ يُرَدُّونَ فَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ