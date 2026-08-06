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tafsir: Al-An'am 6:33
Al-An'am
33
6:33
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدْ
نَعْلَمُ
اِنَّهٗ
لَیَحْزُنُكَ
الَّذِیْ
یَقُوْلُوْنَ
فَاِنَّهُمْ
لَا
یُكَذِّبُوْنَكَ
وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِیْنَ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
یَجْحَدُوْنَ
۟
Sungguh, Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu (Muhammad), (janganlah bersedih hati) karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.
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Pelajaran
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Tafseer Jalalayn
﴿قَدۡ﴾ لِلتَّحْقِيقِ ﴿نَعۡلَمُ إِنَّهُۥ﴾ أَيْ الشَّأْن ﴿لَیَحۡزُنُكَ ٱلَّذِی یَقُولُونَۖ﴾ لَك مِنْ التَّكْذِيب ﴿فَإِنَّهُمۡ لَا یُكَذِّبُونَكَ﴾ فِي السِّرّ لِعِلْمِهِمْ أَنَّك صَادِق وَفِي قِرَاءَة بِالتَّخْفِيفِ أَيْ لَا يَنْسُبُونَك إلَى الْكَذِب ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ وَضَعَهُ مَوْضِع الْمُضْمَر ﴿بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ﴾ الْقُرْآن ﴿یَجۡحَدُونَ ٣٣﴾ يُكَذِّبُونَ