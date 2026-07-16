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Al-An'am
24
6:24
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٤
ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٤
اُنْظُرْ
كَیْفَ
كَذَبُوْا
عَلٰۤی
اَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ
عَنْهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یَفْتَرُوْنَ
۟
Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿ٱنظُرۡ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿كَیۡفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡۚ﴾ بِنَفْيِ الشِّرْك عَنْهُمْ ﴿وَضَلَّ﴾ غَابَ ﴿عَنۡهُم مَّا كَانُوا۟ یَفۡتَرُونَ ٢٤﴾ هـ عَلَى اللَّه مِنْ شُرَكَاء