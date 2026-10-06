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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 129
Al-An'am
129
6:129
وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ١٢٩
وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٢٩
وَكَذٰلِكَ
نُوَلِّیْ
بَعْضَ
الظّٰلِمِیْنَ
بَعْضًا
بِمَا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟۠
Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
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