Рай назван Обителью благополучия, потому что в нем нет недостатков, пороков, изъянов, скорби, печали и всего, что может отравить жизнь. Райские удовольствия совершенны и безупречны. Их невозможно передать словами, и никто не может пожелать более прекрасное блаженство для души, сердца и тела. Праведники получат там все, чего пожелают их души и чем будут упиваться их взоры, и они пребудут там вечно. Им покровительствует Аллах, Который устраивает их дела, заботится о них, проявляет к ним снисходительность во всех делах, помогает им повиноваться Ему и облегчает им все поступки, позволяющие заслужить Его любовь. А удостаиваются они такого покровительства благодаря своим праведным делам, которые они совершают в надежде снискать благоволение своего Покровителя. Они совершенно не похожи на тех, кто отворачивается от своего Покровителя и потакает своим желаниям, поскольку Аллах позволяет сатане одолеть их и погубить их религию и мирскую жизнь.