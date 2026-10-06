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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 123
Al-An'am
123
6:123
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذٰلِكَ
جَعَلْنَا
فِیْ
كُلِّ
قَرْیَةٍ
اَكٰبِرَ
مُجْرِمِیْهَا
لِیَمْكُرُوْا
فِیْهَا ؕ
وَمَا
یَمْكُرُوْنَ
اِلَّا
بِاَنْفُسِهِمْ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat
1
agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.
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