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Al-An'am
115
6:115
وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ١١٥
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًۭا وَعَدْلًۭا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥
وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ
رَبِّكَ
صِدْقًا
وَّعَدْلًا ؕ
لَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَهُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur`an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Sajid Bhutta
Mengikuti
7 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 6:115
Diposting di
Muslim Student Organization & Women in Islam CCNY
The story of Salman Al Farsi رضي الله عنه reminds me of the story of Yusaf عليه السلام
They both went through a lot , betrayed by their own people, enslaved by another. But they were patient. So Allah granted them better than what they lost.
The verse reflects on the Life of Salman. Everything is decreed by Allah. What he went through can not be changed, it was to built him
What we go through, can not be changed , hardship and ease is to bu...
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