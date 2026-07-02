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Al-An'am
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
اَفْـِٕدَتَهُمْ
وَاَبْصَارَهُمْ
كَمَا
لَمْ
یُؤْمِنُوْا
بِهٖۤ
اَوَّلَ
مَرَّةٍ
وَّنَذَرُهُمْ
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟۠
Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya (Al-Qur`an), dan Kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Meagan Hotchkiss Trejo
Mengikuti
2 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 6:110, 2:165, 57:3
Strengthen Your Faith, Strengthen Your Heart
Want a stronger faith? A firmer heart? It's all about connection. Connect with Allah ﷻ prayer, dive deep into the Quran, learn all you can about Islam, and surround yourself with positive influences.
Remember, building a strong faith takes time. Be patient, persevere, and trust Allah ﷻ. Your heart will thank you.
Al-Nu’man ibn Bashir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, ...
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