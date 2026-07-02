Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
109
6:109
واقسموا بالله جهد ايمانهم لين جاءتهم اية ليومنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يومنون ١٠٩
وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٩
وَاَقْسَمُوْا
بِاللّٰهِ
جَهْدَ
اَیْمَانِهِمْ
لَىِٕنْ
جَآءَتْهُمْ
اٰیَةٌ
لَّیُؤْمِنُنَّ
بِهَا ؕ
قُلْ
اِنَّمَا
الْاٰیٰتُ
عِنْدَ
اللّٰهِ
وَمَا
یُشْعِرُكُمْ ۙ
اَنَّهَاۤ
اِذَا
جَآءَتْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
Dan Mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepada-Nya. Katakanlah, "mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah." Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat (ayat-ayat) datang, mereka tidak juga akan beriman.
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
] وه هاوبهشبڕیاردهران سوێندیان خوارد به خوای گهوره ئهوپهڕی سوێند خواردن [
لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
] وتیان: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهگهر یهك موعجیزهمان بۆ بێنی بهچاو خۆمان بیبینین ئهوا ئیمانت پێ ئههێنین [
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بڵێ: ههرچی موعجیزه ههیه ئهوهی كه ئێوه پێشنیاری ئهكهن و داوای ئهكهن لای خوای گهورهیهو بهدهست خوای گهورهیه، كه ئهوان مهبهستیان كوفرو عینادى بوو نهك هیدایهت وهرگرتن و باوهڕهێنان [
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩)
] وه ئێوه ئهی باوهڕداران نازانن ئهمانه ئهگهر موعجیزهیشیان بۆ بێت ئیمان ناهێنن بۆیه سوور مهبن لهسهر ئیمان هێنانی ئهوان