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Al-An'am
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدْ
جَآءَكُمْ
بَصَآىِٕرُ
مِنْ
رَّبِّكُمْ ۚ
فَمَنْ
اَبْصَرَ
فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ
عَمِیَ
فَعَلَیْهَا ؕ
وَمَاۤ
اَنَا
عَلَیْكُمْ
بِحَفِیْظٍ
۟
Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat (kebenaran itu),
1
maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka dialah yang rugi. Dan aku (Muhammad) bukanlah penjaga(mu).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
] ئهوه لهلایهن پهروهردگارهوه بهڵگهی ڕوون و ئاشكراتان بۆ هاتووه [
فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ
] جا ههر كهسێك ئهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانه ببینێ كه له قورئاندا هاتووهو لێی تێ بگات ئهوه سوودهكهی بۆ خۆیهتی [
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
] وه ههر كهسێك خۆی كوێر بكات له ئاست بینینی ئهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانه ئهوه تهنها زیان له خۆی ئهدات [
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤)
] وه من چاودێر نیم بهسهر ئێوهوهو كردهوهكانتان بپارێزم بهڵكو تهنها پهیامی خوای گهورهتان پێ ئهگهیهنم