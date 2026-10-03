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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 102
Al-An'am
102
6:102
ذالكم الله ربكم لا الاه الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ١٠٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌۭ ١٠٢
ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ
رَبُّكُمْ ۚ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ۚ
خَالِقُ
كُلِّ
شَیْءٍ
فَاعْبُدُوْهُ ۚ
وَهُوَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
وَّكِیْلٌ
۟
Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; Dialah Pemelihara segala sesuatu.
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